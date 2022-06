Kolumne Frei Schnauze : Garstige Gefahr aus dem Getreidefeld

Grevenbroich Grannen können sich leicht zu einer Gefahr für den Vierbeiner entwickeln. Der Grevenbroicher Hundeprofi Mark Karlstedt gibt Tipps, wie ein Befall mit den Widerhaken aus dem Getreidefeld schnell erkannt werden kann und was im Falle eines Falles zu tun ist.

Warum? Es geht um Grannen. Aber was sind eigentlich Grannen und warum sind sie für den Hund unter Umständen sogar lebensgefährlich? Hauptsächlich an Gerste und Roggen befinden sich eine Art Borsten mit Widerhaken. Ab einem gewissen Reifegrad brechen diese schnell ab und fallen in die Ohren, Augen, Nase, Fell, Schnauze und weitere Körperöffnungen. Aufgrund ihrer Struktur bleiben sie im Fell hängen und wandern tiefer in den Körper und lassen sich nur schwer entfernen.

In den Augen können sie schwere Entzündungen verursachen, in den empfindlichen Ohren können sich Grannen bis zum Trommelfell vorarbeiten und das Trommelfell beschädigen, was für unsere Fellnase sehr schmerzhaft ist. Durch die Atemwege können diese Borsten bis zur Lunge vordringen. Auch in den Schwimmhäuten der Pfoten können sich Grannen nicht nur festsetzen, sondern wandern bis durch die Haut durch. Auch setzen sich diese Teile gerne im Fell fest, sodass sie bis unter die Achseln gelangen und in den Körper eindringen, was im schlimmsten Fall zu einer Blutvergiftung führen kann. Die häufigsten Symptome sind ungewöhnliches bis auffälliges Verhalten Ihres Hunde in Form von häufigem Kopfschütteln, Niesen, Humpeln, das Ablecken der Pfoten und eine Art von Husten, der sich auch ein bisschen wie Hochwürgen anhören kann. Auch Schwellungen sind möglich.