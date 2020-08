Feiern auch ohne Schützenfest : Ganz Wevelinghoven soll das Heimatlied anstimmen

Wevelinghoven In der Gartenstadt wird ein „Schützenfest der kleinen Feste“ gefeiert. Am Sonntag um 14.30 Uhr - wenn sich die Corps eigentlich zum Umzug formieren - soll lauthals gesungen werden. Für Günter Piel wird es das letzte als Präsident des BSV sein.

Es wird ein Schützenfest der kleinen Feste werden, die wahrscheinlich zeitgleich an verschiedenen Punkten der Gartenstadt gefeiert werden, meint Vize-Präsident Marcus Odenthal. „So ist man auch in Zeiten von Corona trotzdem miteinander verbunden und zeigt Verbundenheit zu unserer Heimatstadt.“ Odenthal ruft dazu auf, am Sonntag um 14.30 Uhr, wenn sich eigentlich die Corps zum Festzug formieren, das Wevelinghovener Heimatlied anzustimmen.

Auch wenn die Gemeinschaft in diesem Jahr nur im kleinen Kreis gepflegt werden kann, sollen einige offizielle Termine dennoch wahrgenommen werden. So werden sich das Königspaar und der erweiterte geschäftsführende Vorstand zu einer Kranzniederlegung am Ehrenmal treffen. Zudem richtet Günter Piel die Bitte an alle Bürger, ihre Häuser und die Straßen zu schmücken. Für die Schausteller kann an den Festtagen keine Alternative angeboten werden. „Für 2021 ist jedoch im Rahmen des ,Tanz in den Mai’ des Jägerkorps und unserer ersten Generalversammlung eine Frühkirmes auf dem Marktplatz angedacht – sofern Veranstaltungen im größeren Rahmen durchgeführt werden dürfen“, berichtet Schriftführer Nikolai Dohlen. Bei dieser Gelegenheit soll dann auch die Verabschiedung von Präsident Günter Piel erfolgen.