Dorfgemeinschaft Hülchrath baut Wartehäuschen um Aus Gammel-Haltestelle wird Ziel für Wanderer

Finanziell unterstützt von der Sparkasse Neuss und dem Land NRW haben die Hülchrather mehr als 2600 Euro in das in Eigenleistung gestemmte Nachhaltigkeits-Projekt investiert. Die auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehende, ebenfalls verwaiste Haltestelle ist ihnen allerdings noch ein Dorn im Auge. „Die müsste eigentlich weg, damit die Fläche begrünt werden kann“, sagt Paul Steins. Einen alternativen Standort für die Häuschen haben die Hülchrather gegenüber der Tankstelle am Jägerhof ausfindig gemacht, „denn dort stehen die Schulkinder morgens im Regen“. In dieser Sache steht die Dorfgemeinschaft längst in Kontakt mit der Stadtverwaltung.