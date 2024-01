Kultur in Grevenbroich Galerie Judith Dielämmer zeichnet Claudia Ehrentraut aus

Am Sonntagmittag platzte die Galerie Judith Dielämmer an der Karl-Oberbach-Straße 3 aus allen Nähten. Grund für den Ansturm war der Preis der Galerie, der einmal jährlich vergeben wird. Die Preisträgerin heißt Claudia Ehrentraut. Die Neusserin war selber Mitglied der Galerie Judith Dielämmer. Die Laudatio sollte eigentlich Inge Harms halten. Sie war aber krank und so übernahm Janne Gronen diesen Job.