Ausstellung in Galerie Dielämmer in Grevenbroich Zwei lokale Künstlerinnen präsentieren außergewöhnliche Werke

Ursula Reinke ist erst seit einem halben Jahr Mitglied in der Galerie Judith Dielämmer. Die 67-Jährige lebt in Jüchen. Die hat von 1974 bis 1978 an der Fachhochschule in Düsseldorf Design studiert. „Fotografiert habe ich aber immer schon gerne“, sagte die Künstlerin. Sie fotografiert schon seit vielen Jahren digital – die damit verbundenen Möglichkeiten weiß sie sehr zu schätzen: „Hintergründe sind für mich oft nur störendes Beiwerk, das ich entferne.“ Mittlerweile unternimmt Ursula Reinke gezielt Reisen in Städte, um die passenden Motive zu finden – der Motivreichtum des Düsseldorfer Medienhafens ist ja nicht unendlich ergiebig. Während auf den Großformaten Platz für ganze Gebäude sind, sucht sich die Künstlerin für die Kleinformate einige kleine und markante Details aus. Ihre Fotografien haben das Zeug, Menschen für außergewöhnliche Architektur zu begeistern. Zaha Hadid durfte ihre gestalterische Kraft für ein Feuerwehrhaus in Weil am Rhein ausleben und auch realisieren. Das „Wellenhaus“ in Dänemark ist ein Musterbeispiel für nicht alltäglich, gelungene Architektur – die Form greift die Wellen des Meeres auf.