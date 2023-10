Kunst in Grevenbroich Galerie Dielämmer präsentiert Ergebnisse aus Workshop

In der Zeit vom 22. Juli bis zum 13. August war die Galerie Judith Dielämmer zur „Apfelakademie“ geworden. Inge Harms hatte einen Wochenend-Workshop angeboten, Hanne Horn hatte Foto- und Porträt-Bildpäckchen mit ihren Kursteilnehmern gepackt. Bei Janne Gronen ging es um Wortspielereien und im Arbeitskreis von Werner Franzen wurde ein Kunstobjekt kreiert. Am Wochenende wurden die Ergebnisse präsentiert. Diese Präsentation wurde durch eine Neuigkeit ein wenig in den Hintergrund gerückt: Es war das letzte Mal, dass die Tür für Besucher in dem früheren Juweliergeschäft offenstand. Zwar sollen die Schaufenster weiterhin genutzt werden, aber die neue Galerie-Adresse lautet künftig Karl-Oberbach-Straße 3. Die ehemaligen Räume der Commerzbank teilen sich die Dielämmer-Künstlerinnen und –Künstler mit der Frauenberatungsstellle im Rhein-Kreis Neuss. Mit 70 Quadratmetern werden die künftigen Räume nicht mehr so groß sein. „Klein, aber oho“, sei jetzt das Motto. Und noch eine Neuigkeit: Uwe Dressler schuf einen prachtvollen, vier Kilogramm schweren Bildband über die Galerie Judith Dielämmer, der in kleiner Auflage gedruckt wurde und für 50 Euro zu haben ist.