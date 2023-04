Veranstaltungen in Grevenbroich Fußgängerzone wird erneut zum großen Trödelmarkt

Wie bei den vergangenen City-Trödelmärkten wird auch am 1. Mai ausschließlich wieder von Privat an Privat verkauft. Heißt: Professionelle Händler, die etwa Handy-Zubehör oder Kleidung anbieten, sind nicht zugelassen. „Damit bietet sich die Chance auf besondere Schnäppchen von Dachboden und Keller – ganz unter dem Motto: Was der eine nicht mehr gebrauchen kann, macht dem anderen eine große Freude“, sagt Istas. Angeboten werden unter anderem Spielzeug, Dekorationsgegenstände und Second-Hand-Klamotten aus dem Kleiderschrank.