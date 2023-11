Für die Adventszeit in Grevenbroich Fußgängerzone ist jetzt mit Weihnachtsbäumen dekoriert

Die Tannenbäume zur Adventszeit haben in der Grevenbroicher City Tradition. Eine weitere vorweihnachtliche Tradition kehrt ebenfalls zurück, wie die GFWS mitteilt: Am ersten Adventssamstag, 2. Dezember, startet „Grevenbroich handelt“ wieder ihre beliebte Weckmann-Aktion zum Beginn des Weihnachtsgeschäfts. In teilnehmenden Geschäften werden Weckmänner der Bäckerei Herter an Kunden verteilt, die ebenfalls mit einer Filiale in der City vertreten ist. Außerdem haben die Geschäfte an den Adventssamstagen bis 16 Uhr geöffnet.