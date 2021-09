Kultur aus Grevenbroich : Fusseln aus Wäschetrockner werden zu Kunstwerken verarbeitet

Grevenbroich „Der Apfel fällt nicht . . . alles noch offen“: So heißt die zweite Gemeinschaftsausstellung der Galerie Judith Dielämmer, die am Freitagabend eröffnet wurde.

Ursula Helene Neubert zeigt ihre „Farbklänge“ als kleine Kostbarkeiten im Schaufenster. Neu sind die Farbstudien in Form von horizontalen und vertikalen Farbbalken. Aufgrund der großzügigen Raumsituation kann sie auch die Blütenbänder zeigen, das sind Armbänder, auf denen Blüten haften wie Fliegen am Fliegenfänger. Zum ersten Mal präsentiert Ursula Helene Neubert Texte, die sich mit ökologischen Themen beschäftigen.

Dieter Stürmann hat mit seinen Fotos die Entstehung der Wandmalerei von Aura und Oldhaus an der Alten Bergheimer Straße, gegenüber den früheren Galerieräumen, dokumentiert. Janne Gronen bespielt mit ihrer Kunst vor allem das ehemalige Badezimmer. „Just take my kiss to go“, schrieb sie knallrotem Lippenstift auf den Spiegel. Anne Koistinen zeigt noch einmal ihre Objekte, bestehend aus feinen Papierbändern. Neu ist die Fliescollage: Die Reste aus dem Wäschetrockner sind der Stoff, aus dem die Künstlerin ihre Collage mit der rätselhaft anmutenden Stofflichkeit schuf.