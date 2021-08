Furcht vor Hochwasser in Grevenbroicher Siedlung : „Die furchtbaren Ereignisse in den Katastrophengebieten haben alarmiert“

Anlieger auf der Brücke über einem Entwässerungsgraben, der im Juli über seine Ufer zu treten drohte. Foto: Wiljo Piel/wilp

Wevelinghoven Die Wohngebiete am Hofbuschweg und „Am Gather Hof“ liegen in der Talsohle und sind umgeben von Gräben. Die Anlieger sind in Sorge. Vor drei Wochen sind die Hausbesitzer noch einmal mit einem Schrecken davongekommen.