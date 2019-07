Wilhelm und Luise Küchen aus Münchrath : Fünf Mal Königspaar – und jetzt Diamanthochzeiter

Wilhelm und Luise Küchen gaben sich vor sechs Jahrzehnten das Ja-Wort fürs Leben. Foto: A. Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Münchrath In der Marmeladenfabrik Niesen und Husmann in Neuss-Holzheim lernten sich Luise (geborene Gummersbach) und Wilhelm Küchen kennen. Heute, am 25. Juli, vor sechs Jahrzehnten wurden sie auf dem Standesamt von Holzheim getraut.

Den kirchlichen Segen erhielten die beiden am 1. August in der Martinuskirche in Holzheim. Nun wird Diamanthochzeit gefeiert.

Gefunkt hat es zwischen den beiden bei einer Weihnachtsfeier in der Marmeladenfabrik. „Wir wussten direkt, wir gehören zusammen“, sagt die 77-Jährige lachend. Wilhelm Küchen wurde vor 78 Jahren in Reuschenberg geboren. Luise ging in Holzheim zur Schule und arbeitete im Anschluss in der Marmeladenfabrik, wo sie ihren späteren Mann kennenlernte.

Die ersten Jahre ihrer Ehe lebten sie an der Eppinghovener Straße in Holzheim – in einer Wohnung auf einem Hof von Verwandten von Luise. Wilhelm arbeitete als Maurer bei der Firma Höveler.

1973 stand der Umzug ins ländliche Münchrath an, wo Küchens ein Haus kauften und heimisch wurden. Zwei Söhne und drei Töchter wurden geboren. Mittlerweile gehören elf Enkel und zehn Urenkel zur Familie.

Das Projekt Hausbau stemmten sie mit den Kindern in Eigenleistung über Jahre. „Zunächst hatten wir ein kleines Haus, nach und nach haben wir die Ställe umgebaut“, erzählt der Jubilar. Mittlerweile hat eine Tochter das Haus übernommen. Hierzu gehört ein großer Partyraum, in dem viel gefeiert wurde. Denn Wilhelm ist überzeugter Schütze und war mit seiner Luise vier Mal Schützenkönig in Münchrath und einmal in Hülchrath. werden sie auch die Diamanthochzeit kräftig feiern – am Freitag mit dem Kirmesverein, am Samstag mit der großen Familie und befreundeten Nachbarn.

(uwr)