Auto verliert Kraftstoff Fünf Kilometer lange Dieselspur bei Grevenbroich-Barrenstein

Wie Feuerwehr-Sprecher Thomas Kuhn mitteilte, zieht sich eine Dieselspur auf einer Länge von rund fünf Kilometern ab der Kreuzung in Barrenstein Richtung Nordosten bis hin zur L 69. Die Spur soll handbreit sein. Der Einsatz der Feuerwehr ist seit etwa 19 Uhr beendet. Die Einsatzkräfte streuten den Kreuzungsbereich in Barrenstein und den Bereich des Kreisverkehrs zwischen Barrenstein und Widdeshoven/Ramrath mit Bindemittel ab: Dort fahren Autos Kurven, entsprechend war die Unfallgefahr dort am größten.