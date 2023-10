Walter Flöck tritt nicht mehr an Im Verkehrsverein kommt es zum Führungswechsel

Verdient machte sich der Verkehrsverein in jüngster Vergangenheit um die Sanierung des „Schaufelrades“ auf der Mäanderinsel. Das ehemalige Wahrzeichen der Landesgartenschau 1995 hatte nicht nur kräftig an Farbe verloren, sondern auch jede Menge Rost angesetzt. Walter Flöck ließ mit seinem Team die seit Jahren aufgebauten Kontakte in die Wirtschaft spielen – mit Unterstützung von RWE Power konnte die Arbeit des 2014 verstorbenen Viersener Kunst-Professors Georg Ettl wieder auf Vordermann gebracht. Seit Oktober 2019 leuchtet es gegenüber der Apfelwiese wieder in einem strahlenden Rot.