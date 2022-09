Brauchtum in Grevenbroich : Frühschoppen im Biergarten

Brauchtum in Grevenbroich

Grevenbroich Puh, war das heiß: Bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius waren die Frühschoppen-Besucher am Montag froh, dass die Grevenbroicher Schützen bestens vorgesorgt hatten. So wurde der große Biergarten hinterm Zelt schnell zum Dreh- und Angelpunkt des traditionellen Treffs.

Das Schützenfest in der Schlossstadt geht am Dienstag in den Endspurt. Zum Finale präsentieren die Schützen ab 18 Uhr bei einem Umzug durch die Stadt noch einmal ihre Großfackeln. Um 19.30 Uhr beginnt im Festzelt der Krönungsball für Daniel und Carmen Tockhorn. Zuvor heißt es Abschied nehmen vom amtierenden Königspaar Marco und Andrea Borgwardt.