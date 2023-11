Heutige Industriebrache bei Wevelinghoven Frühere Mitarbeiter erinnern sich an Lange-Walker

Jahrelang hat sich kaum jemand für die Industriebrache zwischen Wevelinghoven und Kapellen interessiert. Das änderte sich am 26. Oktober dieses Jahres schlagartig. An diesem Tag hat die Stadt bekannt gegeben, dass auf dem Gelände Kostenpflichtiger Inhalt ein Containerdorf für bis zu 600 Flüchtlinge gebaut werden soll. Mit einem Mal rückte das Areal in den Fokus der Öffentlichkeit – und damit auch der Name, der damit verknüpft ist: Lange-Walker. Aber was war eigentlich Lange-Walker? Die Fabrik jener Tage ist in den vergangenen 40 Jahren mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Genau so lang ist es her, dass auf der Fläche am Hofbuschweg Betrieb herrschte.