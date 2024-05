Fronleichman 2024 in Elsbach-Erft Pfarreiengemeinschaft zieht diesmal durch Noithausen

Die Feierlichkeiten unter dem Motto „Herr, Du gehst mit“ beginnen am 30. Mai um 9 Uhr mit einer Festmesse in der Pfarrkirche St. Mariä Geburt. Die Prozession startet anschließend vor dem Gotteshaus. Der Weg führt zunächst über die Alte Zollstraße zum ersten Segensaltar am Burgturm. Danach geht es weiter über Am alten Hof und Am Rittergut zum zweiten Altar bei der Familie Bach an der Grabenstraße. Die Prozessionsteilnehmer ziehen danach über die Fröbelstraße zum dritten Segensaltar. Der vierte Altar steht vor der Pfarrkirche, dort werden die Teilnehmer den Abschlusssegen erhalten.