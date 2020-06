Reduzierte Prozession in Grevenbroich : Fronleichnam-Feier trotz Coronavirus

Aufs Wesentliche reduziert war die Prozession in der Pfarreiengemeinschaft Elsbach/Erft. Sie zog von Elsen nach Noithausen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Seelsorger zogen mit dem Allerheiligsten von Elsen nach Noithausen, Gläubige beteten an den Stationen. Die Fronleichnamsprozession der Pfarreiengemeinschaft Elsbach/Erft war auf das Wesentliche reduziert worden.

„Wenn das heute der Anfang war auf dem Weg in eine gesunde, friedvolle Zukunft, dann freue ich mich auf diesen Weg.“ Mit Worten voller Zuversicht verabschiedete Diakon Manfred Jansen die Gläubigen vor der Pfarrkirche St. Mariä Geburt in Noithausen nach der ungewöhnlichen Feier an Fronleichnam. Ganz ohne Feier wollte die Pfarreiengemeinschaft Elsbach/Erft trotz Corona den Festtag nicht verstreichen lassen.

„Noch vor 14 Tagen war nicht klar, ob wir an Fronleichnam mit dem Allerheiligsten unseren gewohnten Prozessionsweg gehen dürfen“, erläutert Benedikt Kemmerling vom Vorbereitungskreis. Unter den Auflagen der Stadt sei eine Prozession nicht möglich gewesen. So reifte der Entschluss, in diesem Jahr auf die herkömmliche Prozession von der Kirche St. Stephanus in Elsen zur Kirche in Noithausen zu verzichten und stattdessen als Pfarre an den Häusern und den Menschen vorbeizukommen, um an Altären zu segnen und zu beten.

In der Regel nehmen an den Prozessionen mehrere hundert Menschen teil. „Darauf mussten wir dieses Mal bewusst verzichten, weil wir die Abstandsregelung niemals hätten befolgen können“, so Kemmerling. So zog eine kleine Gruppe, begleitet von der Polizei, unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln über den Prozessionsweg. Angeführt von Priester Patrice Koffi und Diakon Manfred Jansen gingen die Messdiener und Lektorinnen zu den Stationen, musikalisch unterstützt von der Bläsergruppe „Erftblech“ mit Kantor Sven Morche.

Angenehm überrascht waren Kemmerling und sein Mitstreiter im Vorbereitungskreis, Joachim Keuchel, über die Resonanz. Viele Gläubige hatten den Wegesrand mit Blumen, Kerzen und Fahnen geschmückt. Insbesondere an den drei Segensaltären hatten sich viele auf Abstand versammelt, um mit den Geistlichen zu beten. „Die Menschen haben Sehnsucht nach Begegnung“, sagte Keuchel. „Sie freuen sich, dass wir zu ihnen kommen, wenn sie nicht zu uns kommen können.“ Die ersten Gottesdienste im Seelsorgeraum starten an diesem Wochenende wieder.

Zum Abschluss hatten sich auf dem Vorplatz der Noithausener Kirche viele Gläubige versammelt. An der Ausschmückung hatten sich Kinder der Kitas und der Grundschule des Seelsorgebereichs beteiligt. Auf Bildern und Blättern hatten sie Fürbitten dargelegt. Jansen danke alle, die an der Feier in Coronazeiten engagiert mitgemacht hatten. „Alle geben ein gutes Zeugnis für die christliche Gemeinschaft.“