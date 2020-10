Die meisten Parzellen sind schon geräumt : Frist für Schrebergärten-Abriss in Grevenbroich läuft bald ab

Frist für Schrebergärten-Abriss in Grevenbroich läuft bald ab

Grevenbroich Die meisten Parzellen an der Feilenhauerstraße sind geräumt worden. Schutt und Müll im Landschaftsschutzgebiet werfen Fragen auf. Bis Ende Oktober muss alles weggeräumt worden sein.

Die Frist läuft allmählich ab: Bis zum Ende des Monats müssen die Schrebergärtner an der Feilenhauerstraße ihre Parzellen geräumt und verlassen haben. Der größte Teil der Laubenpieper ist der Aufforderung der Stadt gefolgt. Aber längst nicht alle, und das wirft Fragen in der Nachbarschaft auf.

Klaus Dicken, dessen Garten direkt an die sterbende Lauben-Kolonie grenzt, blickt mit Skepsis auf ein Grundstück, auf dem vor gut sechs Wochen mit Abbrucharbeiten begonnen wurde. „Es ist angefangen worden – und danach hat sich nichts mehr getan“, sagt er. „Seitdem liegt hier ein großer Schutthaufen herum – im Landschaftsschutzgebiet.“

Angesichts der schweren Betonbrocken, des verfaulten Holzes und der Glaswolle fragt sich Dicken, ob das alles noch in den nächsten beiden Wochen vom Pächter entsorgt werden kann. „Die Zeit wird ja allmählich knapp“, meint der Grevenbroicher. „Vor allem, weil unter dem Schutt noch ein Keller liegt, der abgetragen werden muss.“ Klaus Dicken hat die Stadtverwaltung bereits auf diesen Missstand aufmerksam gemacht – auch weil er eines befürchtet: „Der Müll könnte liegen bleiben. . .und muss dann auf Steuerzahlers Kosten entsorgt werden.“

Friedenskapelle in Grevenbroich Gilverath

Friedenskapelle in Grevenbroich Gilverath : Ärger wegen Müll und Hundekot

Grünanlagen in Grevenbroich

Grünanlagen in Grevenbroich : Ärger wegen voller Mülleimer

Ärger um wilde Müllkippe in Rheinhausen

„Gewerbestandort von Straßenreinigung vergessen“ : Ärger um wilde Müllkippe in Rheinhausen

Die Parzellen liegen direkt am Weg ins Landesgartenschau-Gelände, der rege von Spaziergängern und Radfahrern genutzt wird. „Viele reagieren mit einem Kopfschütteln auf das, was hier herumliegt“, schildert Dicken. Und es sei ja nicht nur der Schutthaufen, der das Landschaftschutzgebiet verschandele. Auch der Zustand des gegenüber liegenden Grundstücks lasse zu wünschen übrig. Dort steht ein knallrotes Sofa unter dem Dach eines von Algen befallenen Pavillons. Die dazugehörenden Sessel liegen ein paar Meter weiter im Gestrüpp, in unmittelbarer Nähe eines ausgedienten Elektrogeräts, einer alten Toilette und jeder Menge anderem Zeugs, das reif für die Müllkippe wäre. „Furchtbar“, nennt Dicken diesen Zustand. Die Stadtverwaltung demonstriert allerdings noch Gelassenheit. „Wir haben die Eigentümer erst kürzlich noch einmal schriftlich auf das baldige Ablaufen der Frist erinnert – und daran, dass sie bis Ende Oktober ihre Parzellen räumen müssen“, sagt Rathaussprecherin Claudia Leppert.