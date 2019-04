Wann startet der zweite Bauabschnitt in Grevenbroich? : Frist für Fördergelder bei Bahnstraßen-Umbau drängt

Grevenbroich Die ISEK-Lenkungsgruppe tagt hinter verschlossenen Türen zum umstrittenen zweiten Bauabschnitt. Grüne kritisieren das Vorgehen der Stadt: „Aus Fehlern nichts gelernt.“

Auch nach der Sitzung hüllt sich das Rathaus in Schweigen. Details aus der Sitzung will Sprecherin Claudia Leppert nicht preisgeben. Nach Informationen unserer Redaktion wird das Zeitlimit allmählich eng. Über Änderungen in der Planung muss der Stadtrat spätestens in seiner Juli-Sitzung entscheiden, damit noch in diesem Jahr mit dem Straßenumbau zwischen dem Ostwall und der Platz der deutschen Einheit begonnen werden kann. Auf 2020 können die Fördergelder nicht verschoben werden, sie müssen 2019 „verbaut“ werden.