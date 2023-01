Riesen-Aquarium in Grevenbroich „Frischer Fisch“ für den neuen Lehrpfad

Fünf Monate nach Start der Bauarbeiten war es am Donnerstag so weit: Erst ein bisschen zögerlich, aber dann ganz schnell schwammen die ersten 40 Fische um 11.27 Uhr aus einem Kunststoffbeutel in ihr neues Domizil. Bennet Steinert vom Team des Schneckenhauses öffnete den ersten der durchsichtigen Transportsäcke und ließ einen Schwarm aus Bitterlingen und Gründlingen in ihr neues Zuhause. Knapp 15 Kubikmeter Wasser fasst jedes einzelne der drei runderneuerten Becken am Umweltzentrum im Bend, die gemeinsam das wohl größte Außen-Aquarium im Rhein-Kreis bilden. Der modernisierte Gewässerlehrpfad ist Teil des „grünen Klassenzimmers“ und soll nächste Woche Donnerstag, 26. Januar, offiziell wiedereröffnet werden.