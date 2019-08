Am Samstag auf dem Schniddemännplatz : Frimmersdorfer veranstalten ihr sechstes Dorffest

Am Samstag auf dem Schniddemännplatz

Frimmersdorf Ein Spaß für die ganze Familie verspricht das Dorffest zu werden, das die Frimmersdorfer am Samstag, 3. August, auf dem Schniddemännplatz veranstalten. Insgesamt zwölf Vereine sind mit von der Partie, um kleine und große Besucher zu begeistern.

Als das Schützenfußballturnier kaum mehr Gäste anzog, hat der Bürgerverein neue Wege eingeschlagen: Seit sechs Jahren wird gemeinsam mit vielen Akteuren aus dem Ort ein Dorffest veranstaltet, das auf eine immer größer werdende Resonanz stößt. „Von der Arbeiterwohlfahrt bis hin zur Feuerwehr ziehen alle örtlichen Vereine an einem Strang, um ein buntes Programm anzubieten“, sagt Organisator Andreas Behr. „Und das wird gerne angenommen. In jedem Jahr können wir viele Hundert Gäste auf dem Kirmesplatz begrüßen.“

Zur Eröffnung um 15 Uhr wird es erstmals einen Kindertrödelmarkt geben, auf dem so manches Schnäppchen gemacht werden kann. Parallel dazu bieten die „Free Bow Hunters“ ein Bogenschießen an, beim Bürgerverein können sich kleine Besucher beim Schießen mit dem Lasergewehr versuchen. Hauptattraktion wird ein Bungee-Trampolin sein, auf dem sich die kleinen Besucher austoben können – übrigens kostenlos.

Auch kulinarisch wird den Gästen einiges geboten: Der Angelverein wird Lachs über offenem Feuer zubereiten und ihn mit einer selbst gemachten Remoulade kredenzen. Einen herzhaften Genuss verspricht zudem das „Chili-Würstchen“, das Landmetzger Klaus Terhardt eigens für die Frimmersdorfer kreiert hat. Und in einem amerikanischen Anhänger wird es Wein und Prosecco geben. Natürlich sind auch die üblichen Grillspezialitäten im Angebot, ebenso gibt’s Bier vom Fass. Und: Das Regentenpaar Dirk und Ute Abels wird am Nachmittag mit seinem Königszug die Besucher mit selbst gebackenem Kuchen in einer Cafeteria verwöhnen.