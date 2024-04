Frühlingsfest und Tanz in den Mai Frimmersdorfer Schützen starten in die Brauchtums-Saison

Den Auftakt der Schützensaison in Frimmersdorf bildet das traditionelle Frühlingsfest-Wochenende am 12. und 13. April. Die Eröffnung erfolgt am Freitag, 12. April, wenn die amtierende Majestät Heinz Josef Klein und Kronprinz Markus Servos die ersten Schüsse zum Auftakt des siebten Zugvergleichsschießens abgeben werden. Einmal mehr wird diese Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt, vom Grenadierkorps Kapellen unterstützt und begleitet. Parallel dazu gibt es auch in diesem Jahr wieder ein E-Darts-Turnier, bei dem neben den Mitgliedern des Bürgervereins auch deren Partnerinnen und Partner mitmachen können.