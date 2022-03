Brauchtum in Grevenbroich : Frimmersdorfer küren ihren König

Frimmersdorf Nach Überbrückungen, wie dem „Schützenfest light“, das im vergangenen Jahr vom Regiment und den Anwohnern gut aufgenommen wurde, wird zum Beginn des kommenden Monats wieder etwas Normalität in den Jahreskalender des Bürgervereins Frimmersdorf einkehren.

Am Freitag, 1. April, veranstalten die Schützen unter Leitung des Vorsitzenden Werner Aldenrath ihr traditionelles Zugvergleichsschießen. Tags darauf findet das Frühlingsfest mit der Übergabe der Königsinsignien statt. „Damit werden Dirk und Ute Abels mit ihrem Zug ,Freicorps Lützow‘ nach drei Jahren endlich von Frank und Anne Knauer abgelöst“, sagt Alderath. Er verbindet dies mit einem Dank an das Kronprinzenpaar und dessen Marinezug „Admiral Püllen“, die „in unsicherer Zeit ihrer Zusage treu geblieben sind“.

Das Zugvergleichsschießen startet um 18 Uhr. Als Neuerung wird es erstmals parallel zu diesem Wettbewerb ein Dartturnier geben, an dem sich alle Mitglieder inklusive deren Partnerinnen beteiligen können. Am Samstag, 2. April, 18 Uhr, öffnet das Festzelt am Schniddemännplatz bereits um 18 Uhr seine Pforten, eine Stunde später beginnen die Feierlichkeiten. Für Tanz und Unterhaltung wird die Band „The Realtones“ sorgen. Der Bürgerverein bittet Mitglieder und Gäste darum, die verfrühte Öffnungszeit in Anspruch zu nehmen, wegen der erforderlichen Corona-Kontrollen könnte es sonst zu Verzögerungen im Festablauf kommen.