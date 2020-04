Verkehr in Grevenbroich : Frimmersdorf wünscht sich einen echten Kreisverkehr

Verkehr in Grevenbroich

Frimmersdorf Der Bürgervereinschef Werner Alderath kritisiert die mögliche Pinsellösung für den lang ersehnten Kreisverkehr am Stüssges End.

Seit mehr als zehn Jahren bitten die Bürger darum, die Kreuzung von fünf Straßen am Dorfeingang zu entschärfen. Kinder steigen dort aus dem Bus, um zu ihrer Schule zu gehen. Wer bei der Sparkasse vom Kundenparkplatz rollt, muss auf gut Glück starten, weil die Großkreuzung nicht komplett eingesehen werden kann – sagt Alderath.

Als vor fünf Jahren mit Getöse und Bürgerbefragung ein Dorfentwicklungskonzept durch Frimmerdorf getrieben wurde, stand der Kreisverkehr am Stüssges End auf Platz eins der Bürgerprioritäten. Nur umgesetzt wurde bislang nichts. Nun muss die Straßenkreuzung nach Kanalarbeiten runderneuert werden.

Bauarbeiten in Mettmann

Bauarbeiten in Mettmann : Oberstraße für Verkehr gesperrt

Politik in Grevenbroich

Politik in Grevenbroich : Ältestenrat diskutiert über den Frimmersdorfer Kreisel

Der Chef vom Bürgerverein, Werner Alderath, bringt eine Zwischenlösung ins Spiel: „Ich bin kein Fachmann, aber ich habe schon mal Kreisverkehre gesehen, bei denen die Mitte gepflastert und erhöht war.“ So würden Raser eingebremst, der Omnibus aber hätte notfalls den Platz, um in einem Zug um den Kreisverkehr herum zu kommen.“ Derzeit werden eine teure und eine aufgemalte, preiswerte Variante des Kreisels in den Ratsfraktionen diskutiert. Noch im April könnte der Ältestenrat den lang ersehnten Kreisverkehr auf den Weg bringen.