„In der Laag“ in Frimmersdorf Bei Starkregen saufen hier die Gärten ab

An die bislang schlimmste Überflutung seines Gartens kann sich Udo Brüggen noch gut erinnern. Das war 2021. Wassermassen, die von den höher gelegenen Ackerflächen bei Frimmersdorf damals in Richtung Wohnbebauung geströmt waren, haben sogar die Schutzmauer am Ende seines Grundstücks durchdrungen. Die schlammige Suppe stand in der Folge tagelang auf dem Rasen und im Blumenbeet. „Meine Frau und ich haben damals unseren Urlaub abbrechen müssen“, weiß Brüggen noch genau. Der Schaden allein auf seinem Grundstück: rund 8000 Euro. Weite Teile des Gartens mussten neu angelegt werden.