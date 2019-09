Verkehr in Grevenbroich : Bushaltestellen sollen erst Ende 2020 verlegt werden

Frimmersdorf Zwei Bushaltestellen der Linie 891 in Frimmersdorf sollen verlegt werden. Dafür macht sich die SPD-Fraktion stark. Die Stadt empfiehlt, mit diesem Schritt wegen Bauarbeiten bis Ende 2020 zu warten.

Am Dienstag befasst sich der Planungsausschuss mit dem Thema. Bislang halten die Busse der Stadtbus-Linie 891 (Neurath – Kapellen) in Richtung Kapellen zweimal Auf dem Leuchtenberg. In Gegenrichtung liegen die Haltestellen an der Straße Am Stüßgesend sowie an der Frankenstraße. Die Sozialdemokraten beantragen, diese beiden Stopps ebenfalls Auf den Leuchtenberg zu verlegen – eine in den Bereich vor einer Arztpraxis, die zweite vor die Einmündung der Frankenstraße. „Die Verlegung führt zu einer Entlastung der Lärmemission und der Verkehrssituation der Anwohner“, erklärt die SPD. Die Frankenstraße ist eng, Stadtsprecher Stephan Renner spricht von einer „unübersichtlichen Situation“ im Bereich der Haltestelle.