„Jahrhundertchance“ durch Strukturwandel Lausitz als Vorbild für Rheinisches Revier?

Nicht nur die Braunkohlenutzung im Rheinischen Revier, sondern auch die im Osten Deutschlands und insbesondere in der Lausitz befinden sich in der Auslaufphase. Der Strukturwandel hier wie dort muss angepackt und umgesetzt werden. Da nützen die 44 Milliarden Euro des Bundes nichts, die für diese Transformation vorgesehen sind, wenn es nicht sinnvolle Maßnahmen und Aktionen gibt, die tatsächlich den Strukturwandel bewerkstelligen können. Und hier könnte die Region vom Fortschritt und der Herangehensweise in der Lausitz durchaus lernen. Diese ergab sich als Fazit einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Grevenbroich, wenngleich es dabei weniger um konkrete Projekte als vielmehr um die richtige Organisation ging.