Gebühren-Entwurf für 2024 liegt vor Friedhofsgebühren sollen erheblich steigen

Im nächsten Jahr sollen Angehörige nochmals erheblich tiefer in die Tasche greifen. Einige Beispiele für viel genutzte Grabformen: Das Nutzungsrecht für das Erdwahlgrab soll „nur“ von 3005 auf 3168 Euro (plus 5,4 Prozent) steigen, das Urnenwahlgrab dagegen um 17,7 Prozent auf 3040 Euro. Noch happiger soll der Anstieg beim Rasenurnenwahlgrab (plus 19,6 Prozent auf 3442 Euro) und Rasenurnenreihengrab (plus 26,6 Prozent auf 2721 Euro) ausfallen. „Spitzenreiter“ im Entwurf ist mit einer Verteuerung um 30,7 Prozent auf 2447 Euro das, in vergangenen Jahren allerdings weniger gefragte, anonyme Urnenreihengrab. Die Gebühr für den Kolumbarium-Platz steigt um sechs Prozent auf 3272 Euro.