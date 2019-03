Angebot für Kinder in Grevenbroich: Freizeitpark „Bobbolandia“ verschiebt Saison-Eröffnung

Angebot für Kinder in Grevenbroich

Neurath Eigentlich sollte der Park diesen Samstag seine Pforten öffnen. Die Betreiber des Freizeitparks „Bobbolandia“ in Neurath haben den Termin für die Saisoneröffnung nach hinten verlegt. Grund ist das schlechte Wetter.

Die Verschiebung um eine Woche schlage die Betreiber nicht zurück. „Wir befürchten keine Umsatzeinbußen“, sagt Glisin. Der Betrieb sei in den vergangenen Monaten gut angelaufen, man sei zufrieden auch mit den Besucherzahlen. „Für uns macht es keinen Sinn, bei schlechtem Wetter zu öffnen“, sagt der Geschäftsführer, dessen Team in den vergangenen Tagen kleinere Sturmschäden auf dem Areal beseitigen musste. So seien einige der dort aufgestellten Strohschirme weggerissen worden. „Das haben wir wieder repariert“, sagt Glisin. Die meisten Gegenstände auf dem Areal seien jedoch wetterfest gebaut, haben den starken Böen standgehalten.