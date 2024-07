Naherholung in Grevenbroich Frecher Nachwuchs im Wildfreigehege

„Ich habe ein Bison gesehen!“, ruft eines der Kindergartenkinder begeistert. „Wir machen einen Ausflug“, verkündet ein anderes stolz. Bisons gibt es zwar nicht im Wildfreigehege, dafür aber wunderschöne Dexter-Rinder, eine ursprünglich aus Irland stammende Art. Egal, was für ein Tier es ist, die Sprösslinge sind hin und weg – auch von den japanischen Mini-Hirschen, deren lateinischer Name „Nippon Nippon“ lautet. „Nicht so stürmisch, ihr Lieben, sonst laufen die weg“, ermahnt die Erzieherin. Gegenseitige Rücksichtnahme wird im Wildfreigehege nämlich großgeschrieben.