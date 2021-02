Angeboot in Grevenbroich : Frauenberatung gefragt wie selten

Grevenbroich Seit dem Jahreswechsel steigen die Anfragen bei der Frauenberatungsstelle in Grevenbroich. Woran das liegt, erklärt die Psychologin Britt Bürgel.

Seit gut einem Jahr ist das „normale“ Leben aus den Fugen geraten. Die Belastungen steigen. Viele können nicht mehr ihren Hobbys nachgehen, auch Treffen mit Freunden und Bekannten fallen größtenteils aus – und an Urlaubsreisen ist seit Corona kaum zu denken. Stabilität und Ereignisse, aus denen sich Kraft schöpfen lässt, fehlen. „Diese Ressourcen fehlen und sind wichtig, um mit Widrigkeiten im Leben umgehen zu können“, sagt Britt Bürgel, Psychologin und Ansprechpartnerin der Frauenberatungsstelle in Grevenbroich.

Im ersten Lockdown 2020 war die Nachfrage dort zunächst gesunken. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass durch die großen Umstellungen erst einmal die eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund gerückt seien, so die Psychologin. „Es kamen verschiedene Dinge zusammen. Große Umstellungen sind für jeden eine Herausforderung. Der Fokus war erst einmal stark auf das Häusliche beschränkt. Vielleicht haben sich auch viele nicht getraut“, sagt Bürgel.

Seit Jahresbeginn – während des zweiten Lockdowns – sei die Zahl der ratsuchenden Frauen nun wieder gestiegen. Die Gründe, warum sich Frauen bei der Beratungsstelle melden, seien vielfältig. Meist kämen mehrere Faktoren zusammen. Einer kleinen Belastung folge die Nächste, so dass es in Summe zu viel würde. Manchen Ratsuchenden dürfte es schon vor dem Lockdown nicht gut gegangen sein. „Wenn es etwa in einer Beziehung vor der Pandemie schon Streitigkeiten gab, wurden die durch den Wegfall des Alltags verschärft. Der Alltag mit seinen gewohnten Anforderungen und Ritualen stabilisiert normalerweise eine Beziehung. Wenn alles Gewöhnliche wegfällt, werden die Probleme noch deutlicher. Es wird spürbarer, dass etwas nicht stimmt und es so nicht weitergehen kann“, sagt Bürgel. Persönliche Krisen verursachen teilweise Existenzängste, die in Summe dazu führen, dass die Menschen gestresst sind. „Und Stress gilt als großer Krisenfaktor in Beziehungen und ist häufig ein Grund für das Scheitern“, erklärt die Psychologin.