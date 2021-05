Aktion in Altenheimen gestartet : Frauen-Union vermittelt Brieffreunde an Senioren

Frauen-Union vermittelt Brieffreunde an Senioren

Aktion in Altenheimen gestartet

Grevenbroich Wegen Corona vereinsamen zurzeit viele Senioren in Altenheimen. Um diese Situation zu lindern, will die Frauen-Union jetzt Brieffreundschaften vermitteln. Mehrere Seniorenzentren im Stadtgebiet machen mit.

Die Frauen-Union der CDU hat jetzt eine neue Aktion gestartet. In Zusammenarbeit mit fünf Altenheimen im Stadtgebiet möchte sie Brieffreundschaften vermitteln. Ziel ist es, die dort lebenden Senioren mit anderen Grevenbroichern zusammenzubringen. „Vor allem ältere Menschen spüren in dieser Zeit der Pandemie die Einsamkeit“, sagt Vorsitzende Maria Becker. Hier will die Frauen-Union ein wenig Hilfe leisten.