Gemixter Himbeerzauber aus Grevenbroich : Kasia Kompaß verrät ihr liebstes Eisrezept

Grevenbroich In der wamren Jahreszeit macht Kasia Kompaß das Eis für ihre Familie selber. Wie der eiskalte Himbeerzauber gelingt, erklärt sie hier.

Ginge es nach Ehemann Sven und den Söhnen, gäbe es „eigentlich überhaupt gar nichts anderes außer Eis“, sagt Kasia Kompaß. Saisonal bedingt steht das Lieblingsessen natürlich mit steigender Temperatur besonders hoch im Kurs. „Was aber nicht heißt, dass wir im Winter die Finger davon lassen“, sagt die zweifache Mutter. Auf die Idee, das Lieblingsessen selbst zuzubereiten, kam sie „irgendwann, als ich mal zusammengerechnet habe, was wir im Monat beim Eismann ausgeben“. Bei der eigenen Zubereitung „weiß ich, was drin ist. Anstelle von Zucker setze ich auf gute Sachen“. Kasia Kompaß ersetzt industrielle Süße durch frisches Obst.

Denn theoretisch mögen ihre Jungs das gesamte Spektrum vom Eis am Stiel – fix aus naturbelassenen Fruchtsäften in entsprechenden Silikonformen ins Tiefkühlfach verbracht –, über Sorbets, hierfür beispielsweise eine Sorte Früchte grob würfeln, dann pürieren, mit Limetten- oder Zitronensaft verlängern und anschließend gefrieren, bis hin zu dem Dauerbrenner Fruchteis. 60 Gramm Zucker, 300 Gramm gefrorenes Obst und 100 Gramm Sahne stehen dafür im Rezept, „ich mache immer gleich die doppelte Menge“, vor allem, wenn die Grundzutat Himbeere ins Spiel kommt. „Himbeeren lieben wir, Stachelbeeren und Erdbeeren gehen auch, aber Mischobst mögen wir nicht.“ In den Thermomix-Topf wird dann zur Zubereitung als erstes der Zucker gegeben und zehn Sekunden pulverisiert. Dazu kommen dann die gefrorenen Früchte, „wir nehmen die mit Stumpf und Stiel, das Stückige mögen wir nämlich besonders gerne“, ehe zuletzt die Sahne hinzugefügt wird. „Wie man mag, kann Sahne durch Joghurt oder Kefir ersetzt werden“. Bei der Familie gibt es leckere Varianten, „die Hälfte der Sahne durch weiße, fein geraspelte Schokolade zu ergänzen, schmeckt auch toll“. In der Kühlung bleibt die Kreation nie lange, „jeder von uns hat seinen mit Namen beschrifteten Eisbecher, aus dem er dann seine Portion löffelt“. Auf diese Weise schmausen sie alle zusammen auf dem Sofa.