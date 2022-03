An der Unterstraße in Wevelinghoven : Frau vertreibt Einbrecher aus Mehrfamilienhaus

An der Unterstraße in Wevelinghoven

Grevenbroich Die Polizei fahndet nach einem Duo, das versucht hat, in eine Wevelinghovener Wohnung einzudringen – obwohl noch jemand zu Hause war. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

Am Samstag gegen 15.15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 55-Jährigen, die vorsichtshalber durch den Spion blickte, bevor sie öffnete. Da sie im Flur des Mehrfamilienhauses an der Unterstraße eine fremde Frau sah und zudem die Stimme eines unbekannten Mannes wahrnahm, ließ sie die Türe zu. Kurz darauf hörte die Wevelinghovenerin ein kratzendes Geräusch, gleich danach öffnete sich die unverschlossene Wohnungstür. Es gelang der 55-Jährigen, die Tür schnell zuzuschlagen und die Eindringlinge durch laute Rufe zu vertreiben.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 17.45 und 22 Uhr in einem Reihenhaus am Dückersweg in Kapellen. Dort hatten Unbekannte die Terrassentür aufgebrochen und sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02131 3000 entgegen.