Kriminalität in Grevenbroich Grevenbroicherin per WhatsApp ums Geld geprellt

Ebenfalls Anzeige erstattete eine Grevenbroicherin, die am Sonntag eine Nachricht per WhatsApp erhielt. Jemand, der sich als ihr Sohn ausgab, erklärte, dass er ein neues Telefon habe und behauptete, dass sein Online-Banking nicht funktioniere. Die Grevenbroicherin wurde gebeten, zwei Überweisungen zu tätigen, die sie am Dienstagvormittag auch durchführte. Als sie am Nachmittag die „neue“ Nummer ihres Sohnes anrief und er nicht abnahm, realisierte sie den Betrug.