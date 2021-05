Feuerwehreinsatz in Grevenbroich : Frau bei Fettexplosion in der Südstadt verletzt

Südstadt Entzündetes Fett hat bei Löschversuchen mit Wasser zu einer Explosion an der Kolpingstraße geführt. Die Feuerwehr erklärt, warum bei Bränden mit Fett und Ölen kein Wasser verwendet werden darf.

Zu einer Fettexplosion kam es am Sonntagmorgen an der Kolpingstraße, eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Wucht war so groß, das Teile des Fensters herausgerissen wurden und die Scheibe zerbarst. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte sich die Explosion in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ereignet. In der Küche hatte sich Fett in einem Topf entzündet. Die Bewohnerin hatte daraufhin versucht zu löschen. Doch Wasser war an dieser Stelle die falsche Wahl. Durch das schlagartige Verdampfen des Wassers kam es zur Fettexplosion. Glücklicherweise breitete sich der Brand nicht aus. Die Verletzte wurde an den Rettungsdienst übergeben. Rund 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz.