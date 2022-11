Politik : Wevelinghovenerin bleibt Vorsitzende der Bundes-Julis

Wevelinghoven Die 28 Jahre alte Politikwissenschaftlerin Franziska Brandmann ist als Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen wiedergewählt worden. Die Wevelinghovenerin kann sich über ein deutliches Wahlergebnis freuen.

Die 28 Jahre alte Politikwissenschaftlerin Franziska Brandmann ist als Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen wiedergewählt worden. Die Wevelinghovenerin erhielt am Freitag auf dem Bundeskongress in Kassel insgesamt 165 von 184 gültigen, abgegebenen Stimmen und damit ein Ergebnis von 90 Prozent.

In ihrer Rede blickte Brandmann auf die FDP in der Ampel-Koalition im Bund. „Es passt nicht zu Liberalen, bei sechs Prozent in den Umfragen auf andere zu zeigen oder in einer historischen Krise immer wieder zu thematisieren, wie schwierig das Regieren in der Ampel noch ist“, sagte sie nach einer Mitteilung der Julis. Inhaltlich forderte sie ihre Partei dazu auf, einen Gesetzentwurf für eine Aktienrente vorzulegen.