Politik in Grevenbroich : „Fraktions-Team“ hat sich gegründet

Grevenbroich Linke und GGV kooperieren künftig im Grevenbroicher Stadtrat unter einem neuen Namen. Walter Rogel-Obermanns (Linke) und Dirk Heyartz (GGV) bilden das „Fraktions-Team Grevenbroich“.

GGV hatte bei der Kommunalwahl im September 2,3 Prozent der Stimmen geholt, die Linken lagen bei 1,8 Prozent. Dirk Heyartz könnte mit diesem Mehr an Stimmen den Vorsitz in der Gemeinschaft übernehmen. Tut er aber nicht – denn: „Wir haben uns darauf geeinigt, das Fraktions-Team im ersten Jahr gemeinsam und gleichberechtigt zu führen – so wie das auch die Grünen in Mönchengladbach machen“, sagt Walter Rogel-Obermanns. Ende 2021 wollen beide dann Bilanz ziehen und entscheiden, ob es Sinn macht, den Vorsitz im jährlichen Wechsel zu tauschen.