Politik in Grevenbroich Fraktionen wollen Ausnahme fürs Hammerwerk

Wenn es um einen Elektronik-Fachmarkt im ehemaligen Bundeswehr-Depot am Hammerwerk geht, zieht der Rat an einem Strang. Alle sechs Fraktionen haben die Verwaltung jetzt per Gemeinschaftsantrag zu einer Prüfung aufgefordert. Im Rathaus soll untersucht werden, ob die Ansiedlung eines „Elektronikers“ über ein Zielabweichungsverfahren vom Einzelhandelsstandort-Konzept (ESK) ermöglicht werden kann.