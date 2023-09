Diskussion um Bendplatz in der Südstadt Mein Grevenbroich wünscht sich kreativere Vorschläge von der Stadt

Die Stadt hat der Umwandlung des Bendplatzes neben der Waldwiese hin zu einem öffentlichen Bolzplatz eine Absage erteilt. Auf dem mit roter Asche gestalteten Spielfeld, das einst vom TuS zu Trainingszwecken genutzt wurde, sollen demnach keine neuen Fußballtore aufgestellt werden; auch darüber hinaus soll der Platz zunächst nicht für den Freizeitsport instandgesetzt werden. Das war jedoch genau das, was sich die Ratsfraktion Mein Grevenbroich per Antrag gewünscht hatte. Die Bolzplatz-Absage der Verwaltung will sie nicht ohne Weiteres hinnehmen.