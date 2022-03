Antrag für den Grevenbroicher Stadtrat : Neuer Vorstoß für eine Hundewiese

Im Jahr 2019 ist diese Hundefreilaufwiese am Blumenweg in Rommerskirchen-Eckum eröffnet worden. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich „Mein Grevenbroich“ fordert die Verwaltung auf, Wiesen-Standorte zu prüfen. Die Zahl der Hundehalter hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Bislang gibt es in Grevenbroich keine öffentliche Wiese für den Hundeauslauf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Fraktion „Mein Grevenbroich“ will ein Thema auf die Tagesordnung der Ratssitzung am kommenden Donnerstag heben, das vor allem für Hundehalter von Interesse sein dürfte: Sie will einen neuen Vorstoß zur Einrichtung einer Hundewiese in Grevenbroich unternehmen. In einem Antrag fordert die Fraktion um Martina Suermann die Verwaltung auf, Möglichkeiten für die Einrichtung einer solchen Hundewiese darzulegen – bis zum dritten Quartal dieses Jahres, mit einer Vorlage für eine Beschlussfassung.

Die Fraktion begründet ihren Vorstoß damit, dass statistisch gesehen jeder vierte Haushalt in Grevenbroich einen Hund halten soll. Die Zahl der Hundehalter ist auch in Folge der Corona-Pandemie gestiegen – viele Menschen hatten sich Vierbeiner zugelegt, weil sie sich in Zeiten der Kontaktbeschränkungen einsam fühlten. „Nicht jeder Hundehalter kann auf seinem eigenen Grund ausreichend Auslauf für seinen Hund zur Verfügung stellen“, begründen Fraktionschefin Martina Suermann und Vize Fred Leven den Antrag weiter. Eine öffentliche Hundewiese, auf der sich die Tiere ohne Leine austoben können, ohne eventuell mit Spaziergängern und Radlern in Konflikt zu geraten, gebe es in Grevenbroich nicht. Seit 2018 befassten sich immer wieder städtische Gremien mit dem Thema – bislang aber ohne Ergebnis. „Eine öffentliche Hundefreilaufwiese liefert den Tieren ausreichend Platz zum Spielen und Umherlaufen“, heißt es in dem Antrag.

In den vergangenen Monaten waren mehrere Standorte in Grevenbroich für Hundewiesen im Gespräch, die abseits von Wohnbebauung liegen. „Mein Grevenbroich“ verweist in diesem Zusammenhang etwa auf ein Areal nordöstlich der Kläranlage Noithausen und des Hemmerdener Wegs, am Wanderparkplatz. Weiter nennt die Fraktion eine Fläche zwischen Sportplatzweg und Tribünenweg nahe der Sportanlage Wevelinghoven. Und: ein Areal bei Kapellen, östlich der Straße „An der Untermühle“.

(cka)