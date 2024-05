Klimaschutz in Grevenbroich Stadtbetriebe prüfen Fotovoltaik-Dächer auf Parkplätzen

Wie Stadtbetriebe-Chefin Monika Stirken-Hohmann in einer Vorlage für den in der kommenden Woche tagenden Baubeirat mitteilt, ist bereits ein Fotovoltaik-Check für sieben größere Parkplätze im Stadtgebiet erfolgt. Drei dieser öffentlichen Flächen seien jedoch nicht geeignet. Auf den Parkplätzen an der Karl-Oberbach-Straße, auf der Stadtparkinsel und an der Sportanlage in Wevelinghoven sei die Intensität der Sonneneinstrahlung zu gering. Pro Jahr seien dort 1413 Sonnenstunden zu erwarten.