Vom Tagebau verschluckt : Fotos zeigen verschwundene Dörfer

Foto: W. Faßbender 12 Bilder Foto-Schätze zeigen das Leben in alten Dörfern

Grevenbroich Die Erinnerungen an die einstigen Umsiedlungsorte Elfgen und Belmen verblassen. Manchmal aber tauchen Fotos auf – mal vereinzelt, mal ganze Alben. So wie bei Heinz Ritz. Er gibt jetzt Einblick in seine Sammlung.

Wenn Heinz Ritz aus Jüchen die alten Fotos auf seinem Computer der Reihe nach durchklickt, könnte man meinen: Sie zeigen bloß den Alltag in Dörfern des Rheinlands in den 60er, 70er und 80er Jahren, wie er nun mal war – mit der Kleidung, den Friseuren und den Autos der Zeit. Da sind spielende Kinder zu sehen, Familienbesuche, abenteuerliche Straßen oder markante Punkte wie Wegekreuze. Die Fotos des 82-Jährigen, die er in den vergangenen Jahrzehnten zusammengetragen hat, sind aber nicht irgendwelche. Sie sind besonders, denn: Sie zeigen Alltagsszenen und Ansichten aus Dörfern, die es nicht mehr gibt. Aus Alt-Elfgen und Alt-Belmen.

So kommt es, dass das, was Heinz Ritz „nebenbei“ gesammelt hat, von manch einem als echter Foto-Schatz gesehen wird. Denn Jahrzehnte nach der Umsiedlung der beiden Dörfer für den Braunkohletagebau sind Aufnahmen rar geworden – und auch von den einstigen Bewohnern gibt es nicht mehr viele. So kommt es, dass allgemein die Erinnerungen an die alten Dörfer verblassen. Wenn doch Alben auftauchen, die Alt-Elfgen und Alt-Belmen in Zeiten zeigen, in denen die Dörfer noch intakt waren, ist das umso spannender.

Die Sammlung von Heinz Ritz umfasst mit mehr als 250 Fotos allein aus Alt-Elfgen und Alt-Belmen eine stolze Zahl. Viele der Aufnahmen erzählen Geschichten, auch wenn Ritz selbst die meisten Menschen, die auf den Fotos zu sehen sind, nicht bekannt sind. Im Gegensatz zu den Straßen: Die hat der heute 82-Jährige noch vor Augen, schließlich ist er früher oft durch Priesterath, Belmen und Elfgen unterwegs gewesen, um in der Nähe Freunde zu besuchen.

Für die Geschichte seiner Heimat interessiert sich Ritz seit Jahrzehnten. „Die Fotos sind mir im Laufe der Zeit zugetragen worden, weil die Leute wussten, dass ich mich dafür interessiere“, sagt er. Ritz habe sich beispielsweise intensiv mit der Geschichte der Jüchener Mühle auseinandergesetzt – eine Ortsmarke, die einst wohl auch von bestimmten Punkten in Belmen und Elfgen aus zu erkennen war. Die Fotos aus Elfgen und Belmen möchte er nun mit anderen teilen. Auch, weil sich jetzt vielleicht noch andere an das erinnern können, was abgebildet ist.

Dass durchaus Interesse an historischen Aufnahmen aus diesen Orten besteht, hat der Neu-Elfgener Georg Peltzer im Januar gezeigt: Sein Ziel ist es, das Dorf Alt-Elfgen, in dem er seine Kindheit verbracht hat, „nachträglich“ zu dokumentieren. Er sucht Fotos, mit denen sich das Dorf sozusagen rekonstruieren lässt. Unsere Redaktion hatte daraufhin einen Aufruf gestartet, auf den sich unter anderem Heinz Ritz meldete. Anstoß zur Foto-Suche hatten Georg Peltzer auch die Fragen seiner Kinder gegeben. Was war Alt-Elfgen für ein Dorf? Wie lebte es sich dort? Was gab es dort zu sehen? Dieselben Fragen lassen sich auch für Alt-Belmen stellen. Der Ort war eigentlich Teil der Gemeinde Jüchen. Doch die Elfgener und Belmener hatten sich bereits zu Beginn der 60er Jahre mit Blick auf den nahenden Braunkohletagebau Frimmersdorf in Abstimmungen mehrheitlich entschieden, gemeinsam auf eine Freifläche bei Grevenbroich-Laach umsiedeln zu wollen. Das ist auch so realisiert worden; schließlich entstand zwischen Elsen und Laach das große Wohnviertel Neu-Elfgen/Belmen. Mit der Umsiedlung, die bis in die 80er Jahre lief, zerfielen die alten Orte, die dicht beieinanderlagen – nahe der früheren B1 im heutigen Elsbachtal. Der rheinische Charakter der Dörfer ging verloren, vielfach auch die Gemeinschaft. Die „Ur-Elfgener“ und „Ur-Belmener“, die heute in den neuen Orten wohnen, möchten die Erinnerungen an ihre alten Heimatdörfer wach halten. So wie Georg Peltzer. Und so wie der Jüchener Heinz Ritz, der mit den Einblicken in seine Sammlung sicher einen bedeutenden Beitrag dazu leistet. Christian Kandzorra