Fotos So sieht der neue Zustellstützpunkt der Deutschen Post in Grevenbroich aus

Neuer Standort, neuer Lebensabschnitt: Ugur Karadeniz hatte am Dienstag seinen ersten Tag als Standortleiter des Zustellstützpunktes in Grevenbroich. Zuvor war er in Hückelhoven tätig, in den vergangenen drei Wochen wurde er von seiner Vorgängerin eingearbeitet. Von der St.-Florian-Straße aus schwärmen die Post-Mitarbeiter nun in ihre Bezirke aus.