Fotos Das waren die Blaulicht-Meldungen des Jahres 2023

„Haustür-Hebler“ gestellt In der Nacht zum 25. Mai kommt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss einem Einbrecher auf die Schliche, der in den Wochen davor fast täglich Straftaten in Grevenbroich und Jüchen begangen haben soll (an der Zahl mehr als 90). Er soll vor allem Haustüren aufgehebelt und Beute in den Fluren gemacht haben.