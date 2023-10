Fotos Das waren die Bahnübergänge in der Stadtmitte von Grevenbroich

Stefan Faßbender vom Geschichtsverein Grevenbroich hat sich mit verschwundenen Bahnübergängen in seiner Heimatstadt beschäftigt. Unser Foto zeigt ihn an einem der ürbig gebliebenen Bahnübergänge, dessen Tage aber auch gezählt sind: an der Blumenstraße in Orken. Natürlich bei geschlossenen Schranken. . .