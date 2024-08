Acht Fotografen stellen ihre Arbeiten im Kloster Langwaden aus Industriekultur im Blickwinkel von acht Fotografen

So viele Ausstellungen in Folge, wie in diesem Jahr hat es im Kloster Langwaden noch nie zuvor gegeben: Kurator Robert Jordan eröffnet am Samstag, 17. August, bereits die dritte Präsentation in diesem Jahr. Und im November wird noch eine weitere Ausstellung folgen. Acht Fotografen aus Korschenbroich haben sich mit der Industriekultur auseinandergesetzt und optisch in ihren Fotografien aus ihren künstlerischen Blickwinkeln heraus wiedergegeben. Die Hobbyfotografen gehören zu einer von fünf Gruppen der Vereinigung „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ (ZWAR).