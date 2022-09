Versandhalle in Grevenbroich : Foto-Künstler Marcus Metzner stellt seine Werke aus

Grevenbroich In der Versandhalle präsentiert Marcus Metzner seine bislang größte Ausstellung. Wir haben uns dort umgesehen und erklären, was zu sehen ist – und wie lang die Ausstellung noch geöffnet bleibt.

Was kommt dabei heraus, wenn man in Berlin joggt und die Handykamera in der Hosentasche Aufnahmen macht? Marcus Metzner hat es ausprobiert. Das Ergebnis ist noch bis zum 2. Oktober in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel zu sehen. Der in Neuss lebende Fotograf zeigt aber noch viel mehr. Er arbeitet gerne in Serien und so manches Foto wirkt wie Malerei. Der 53-Jährige geht sehr professionell vor, vor allem in der kreativen Fotografie – und das sieht man den Bildern an.