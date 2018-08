Grevenbroich: Foto-Ausstellung in der Villa Erckens

Grevenbroich Rafael Quesada, Anatol Lauschke, Julius Kunold, Tobias Holzweiler und Norman Keutgen haben mehrere Gemeinsamkeiten: Sie sind jung, Kosmopoliten, begeisterte Fotografen – und sie stellen ihre Arbeiten zum ersten Mal öffentlich aus, und zwar gleich in einem Museum, der Villa Erckens.

Anatol Lauschke (30) arbeitet als Fotograf. Er entführt die Besucher der Ausstellung unter anderem in eine Bar. Und nach New York. Er weiß die Vorteile der Schwarzweißfotografie zu schätzen: „Grafische Elemente kommen so besser raus.“ Tobias Holzweiler (26), ebenfalls Fotograf, zeigt unter anderem eine Aufnahme von einer Teilnehmerin aus „Germanys next Topmodel“, wobei die untypische Modelpose gewollt war. Norman Keutgen, 23 Jahre alt und Kameramann, hilft schon mal gerne am PC nach, um seinen Bildern etwas Spektakuläres zu verleihen. Der Salto rückwärts am Straberger See ist so ein Foto, ebenso das Riesenrad bei Nacht.