Kalender ab Dezember erhältlich : Foto-Ausflug ins historische Neukirchen

Neukirchen Ulrich Quack hat mit vielen Unterstützern wieder einen Kalender mit alten, zum Teil noch nicht veröffentlichten Foto-Motiven herausgegeben. Er ist ab Dezember kostenlos erhältlich.

Der Kalender wurde erstmals 2004 von Ulrich Quack in Zusammenarbeit mit dem Verein „Unser Neukirchen“ herausgegeben. Seitdem konnte in jedem Jahr eine neue Auflage mit anderen Motiven zusammengestellt werden. Die örtlichen Beteiligten haben wie immer ehrenamtlich mitgewirkt, die Druckkosten tragen örtliche Geschäfte und Dienstleister, so dass der Kalender wieder als Geschenk an die Einwohner verteilt werden kann.